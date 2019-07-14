Футбол
«Ливерпуль» победил «Брэдфорд» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 12:03
"Ливерпуль" переиграл "Брэдфорд" в товарищеском матче – 3:1. В составе победителей Джеймс Милнер оформил дубль, еще один гол забил Риан Брюстер. За "Брэдфорд" отличился Ойн Дойл. Следующий матч в рамках предсезонной подготовки "Ливерпуль" проведет против дортмундской "Боруссии".
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