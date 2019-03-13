Футбол
«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 17:53
|13′
Джордан Хендерсон
Фабиньо
|26′
Садио Мане
Жоэль Матип
|39′
|43′
Фабиньо
Франк Рибери
Кингсли Коман
|61′
|63′
Жоэль Матип
Тьяго Алькантара
|65′
|69′
Вирджил ван Дейк
Хави Мартинес
Леон Горетцка
|72′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
|78′
|83′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Ренату Саншеш
|83′
|84′
Садио Мане
|87′
Джеймс Милнер
Адам Лаллана
|90′+2′
Эндрю Робертсон
|57%
|Владение мячом
|43%
|82%
|Процент точных передач
|73%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|1
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|7
|16
|Отборы
|17
|7
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
13
Рафинья
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
22
Гнабри
18
Горетцка
35
Саншеш
6
Алькантара
29
Коман
9
Левандовски
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
20
Лаллана
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
2 ×
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Английский "Ливерпуль" одержал победу над мюнхенской "Баварией" и завоевал путевку в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 3:1.
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