«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 17:53

Английский "Ливерпуль" одержал победу над мюнхенской "Баварией" и завоевал путевку в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 3:1.

«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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