«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 17:53

Английский "Ливерпуль" одержал победу над мюнхенской "Баварией" и завоевал путевку в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 3:1.

«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Происшествия Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков.

Шоу-бизнес Певицу Юлию Началову перевели из реанимации Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская певица Юлия Началова, рассказала телеканалу "Звезда", что артистку перевели из реанимации.

Происшествия Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).

Политика В России запретили полеты Boeing 737 MAX Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Политика Грудинин может получить депутатский мандат Жореса Алферова Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассматривается как один из возможных кандидатов на получение мандата, который ранее принадлежал Жоресу Алферову, сообщил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Политика Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8% Президент России Владимир Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8% годовых и менее к 2024 году.

Транспорт РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта.

Шоу-бизнес Линдси Лохан выругалась на русском языке Американская актриса Линдси Лохан выругалась на русском языке под одним из постов телеканала RT в Twitter.

Происшествия Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.

Политика МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России 11 марта стало известно, что проект бюджета США на 2020-й финансовый год включает выделение $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием» Москвы в Европе и Центральной Азии.

Политика Мэр Липецка подал заявление об отставке и идёт в отпуск Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал в городской совет депутатов заявление о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года.

Политика Греф назвал главную проблему России Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос, что он считает главными проблемами России.

Политика На Нобелевскую премию мира номинировали шведскую школьницу Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее труды, направленные на борьбу с глобальным потеплением.

Политика Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении госсимволов Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила мемы, появившиеся в Сети после принятия законов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.

Политика ВЦИОМ: около 90% жителей Крыма положительно оценивают работу Путина Порядка 90% жителей Крыма положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, что существенно выше показателей по стране (64%), сообщил на пресс-конференции в Симферополе генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Экономика Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.

Происшествия МВД открестилось от изъятия миллиардов рублей на рынках Москвы В московском главке МВД опровергли информацию об изъятии двух миллиардов рублей и оборудования для майнинга криптовалют на столичных рынках, ранее распространенную некоторыми СМИ.

Политика Госдума обсудит культивацию опийного мака Сегодня, 14 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о культивировании наркосодержащих растений, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Акции «Черкизово» на бирже взлетели в цене на 50% Акции группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса, взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум.

Политика Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).