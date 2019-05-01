«Ливерпуль» отправился в Барселону на матч четвертьфинала ЛЧМатч ТВ 11:16

Футболисты английского «Ливерпуля» отправились на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Об этом сообщается в официальном Twitter красных.

«Ливерпуль» отправился в Барселону на матч четвертьфинала ЛЧ

Политика Посол РФ в США: Вашингтон не настроен на диалог с Москвой Напомним, ранее помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг сообщил, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Москвой по разоружению и контролю за вооружениями, однако никакого оптимизма не испытывает.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Авто Hyundai раскрыла первые детали о новом Tucson В конце марта нынешнего года Hyundai представил новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.

Интернет Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.

Авто Новый среднемоторный Chevrolet Corvette показали на видео За два с половиной месяца до премьеры Chevrolet опубликовал видео-тизер новинки: в ролике запечатлен заезд Corvette по трассе Нюрбургринг.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.

Политика Бутина о буднях в тюрьме: записываю рецепты Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина рассказала о буднях в американской тюрьме.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Политика Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.

Культура Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Кино Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.

Политика Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.