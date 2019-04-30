Фирмино вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед игрой с «Барселоной»Матч ТВ вчера в 09:34

Бразильский нападающий Роберто Фирмино во вторник тренировался в общей группе футболистов «Ливерпуля» перед первым матчем против «Барселоны» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Фирмино вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед игрой с «Барселоной»

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