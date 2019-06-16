«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»Газета.Ru 05:33

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха. Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и сам отказался от трансфера.

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

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