Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»Газета.Ru 05:33

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха. Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и сам отказался от трансфера.
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Салах отказался переходить в «Реал» или «Ювентус»

Советский спорт05:42

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

Газета.Ru05:33

СМИ: «Ливерпуль» отклонил предложения «Реала» и «Ювентуса» по Салаху

Матч ТВ06:54

Источник: «Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» £ 150 млн за Салаха

Чемпионат05:24

СМИ: футболист Салах принял решение остаться в «Ливерпуле»

ТАСС07:03

СМИ: «Реал» и «Ювентус» предложили 170 миллионов евро за Салаха

Спорт-Экспресс03:52

«Ливерпуль» может продать Салаха

Вести.Ruвчера в 09:00
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Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

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В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик

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Авто

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Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
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Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400

Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.
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Единоборства

Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом

Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
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Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

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США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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