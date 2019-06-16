Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»Газета.Ru 05:33
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха. Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и сам отказался от трансфера.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Авто
Эксперты назвали лучшие авто для поездок на дачу
Эксперты назвали пятерку бюджетных автомобилей, наиболее подходящих для семейных поездок на дачу.
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Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Происшествия
Мантуров прокомментировал отчет МАК по авиакатастрофе SSJ 100
Обновлено 14 июня в 12:44
Политика
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Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
Обновлено в 08:08
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
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Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
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Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
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Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию
Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах
Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Спорт
Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по одномандатному избирательному округу № 43, в состав которого входят районы: Хамовники, Арбат и Пресня.
Обновлено в 07:48
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Сбой в системе регистрации пассажиров произошел во Внукове
Обновлено вчера в 06:57
Футбол
«Спартак» начал подготовку к новому сезону
16 июня футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке и начали подготовку к новому сезону, проведя первую тренировку, сообщает пресс-служба красно-белых.
Обновлено в 08:26
Общество
Шахтер из сериала «Чернобыль» рассказал о смерти дяди из-за аварии на АЭС
Звезда сериала «Чернобыль» шотландец Алекс Фернс (Alex Ferns), исполнивший роль главного шахтера из Тулы Андрея Глухова, рассказал изданию Daily Record, как авария на Чернобыльской АЭС могла косвенно привести к смерти его родственника.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Показано, как происходят «жабьи прыжки» ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 05:08