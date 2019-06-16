Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»Газета.Ru 05:33
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха. Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и сам отказался от трансфера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Обновлено вчера в 15:33
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Полиция завела уголовное дело о поджоге в цыганском селе под Пензой
В Бессоновском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки, которое расположено рядом с Чемодановкой.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский понаблюдал за действиями штурмовых групп у берегов Мариуполя
С катеров осуществлялась огневая поддержка действий штурмовых групп. Мариупольцы услышали звуки стрельбы и вой сирен, доносящиеся с моря.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма.
Обновлено в 06:00
Кино
Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре»
Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».
Обновлено в 09:52
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Ювентус» обрел главного тренера
Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри.
Обновлено в 09:22
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Происшествия
Под Пензой в ДТП с двумя фурами погибли два человека
Две фуры и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье на трассе у села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате погибли два человека, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Обновлено в 09:22
Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Шепелев пригрозил сломать дверь в квартиру Жанны Фриске
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене на 30 долларов
Через несколько месяцев стоит ожидать большое снижение цены на Mi 9. Напомним, в Xiaomi Mi 9 экран в смартфоне AMOLED диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Тома Шварца
Британский боксер Тайсон Фьюри техническим нокаутом одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем.
Обновлено в 03:05
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу
ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Религия
Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Футбол
Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»
В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
ВВС Франции начнут воздушное патрулирование над Балтикой в 2020 году
Военно-воздушные силы (ВВС) Франции приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии в следующем году.
Обновлено в 09:06
Транспорт
Движение по Тетеринскому переулку перекрыли из-за упавшего дерева
Движение транспорта по Тетеринскому переулку перекрыли из-за упавшего дерева. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
Обновлено в 09:16
Автоспорт
Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян
Панин на своей странице в Instagram выложил пост, в котором высказался о "сексуальной отсталости" россиян.
Обновлено в 00:52
Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли медицинский осмотр перед стартом нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08