«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»Газета.Ru 05:33

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха. Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и сам отказался от трансфера.

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

Религия Троица 2019: что нельзя делать в праздник Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.

Армия и оружие Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.

Единоборства Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.

Теннис Маннарино и Томпсон вышли в финал турнира в Хертогенбосе Француз Адриан Маннарино и австралиец Джордан Томпсон стали финалистами турнира в голландском Хертогенбосе.

Экономика Мясо для шашлыка продолжает дешеветь Падение цен на мясо в самый разгар шашлычного сезона эксперты объясняют существенным увеличением производства как свинины, так и курицы.

Армия и оружие Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.

Спорт Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Экономика Эксперты понизили прогнозируемый рост экономики Тайваня Тайваньский институт комплексных исследований снизил ожидаемый годовой рост экономики Тайваня до 2,08%.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Авто Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.

Спорт Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек 15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.

Шоу-бизнес С банковского счёта Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей Отец Жанны Фриске рассказал об исчезновении с банковского счёта певицы 20 миллионов рублей.

Происшествия Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.

Авто Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.

Происшествия Под Саратовом сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих Полиция в городе Балаково Саратовской области начала проверку после нападения сбежавшей из вольера цирковой медведицы на двух прохожих, сообщает областной главк МВД.

Армия и оружие В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".

Технологии Приложения для сна сделали бессонницу тяжелее Учёные рассказали журналистам, что так называемые трекеры сна, то есть приложения, помогающие отрегулировать режим сна, только ухудшают состояние человека.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Политика Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.