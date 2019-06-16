Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»Газета.Ru 05:33

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха. Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и сам отказался от трансфера.
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Салах отказался переходить в «Реал» или «Ювентус»

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Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу». За египтянина предлагали 150 млн фунтов

Sport24.ru05:27

СМИ: «Реал» и «Ювентус» предложили 170 миллионов евро за Салаха

Спорт-Экспресс03:52

СМИ: «Ливерпуль» отклонил предложения «Реала» и «Ювентуса» по Салаху

Матч ТВ06:54

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

Газета.Ru05:33

Источник: «Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» £ 150 млн за Салаха

Чемпионат05:24

Салах отказал «Ювентусу» и «Реалу». За него предложили гигантские деньги

Sport.ru05:59
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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