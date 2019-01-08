Футбол
Полузащитник «Ливерпуля» Ови Эджариа перешел в «Рединг». Клубы согласовали аренду 21-летнего англичанина на полгода.
Sports.ru02:18
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Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Неизвестный ранил 20 детей в одной из школ Пекина
Обновлено в 02:11
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске
Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.
Обновлено в 02:38
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире
Компания миллиардера Джеффа Безоса Amazon возглавила рейтинг самых дорогих в мире, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 00:33
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Технологии
Mastercard решила поменять логотип
С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым
В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В Турции началось слушание по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает ТАСС.
Обновлено в 02:01
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено вчера в 10:29
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Обновлено в 03:16
Политика
Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Кино
Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут
Обновлено в 00:59
Политика
Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.
Обновлено вчера в 23:50
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Общество
В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз
Обновлено в 02:49
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В ФРГ задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков
Полиция Германии в федеральной земле Гессен задержала молодого человека по подозрению в совершении хакерских атак на политиков и знаменитостей, передает Spiegel-online.
Обновлено в 03:28
Политика
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
Президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что выступит с обращением к нации. По московскому времени это будет в среду в пять утра.
Обновлено вчера в 17:03
Наука
Российские ученые разработали передовой препарат от астмы
Как сообщается в материале «РИА Новости», российские медики разработали препарат, который блокирует основной симптом астмы – хроническое воспаление бронхов.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Российская военная полиция приступила к патрулированию Манбиджа
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ
Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 20:40