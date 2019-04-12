Футбол
«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления СалахаSport24.ru вчера в 21:21
Накануне первого четвертьфинального матча Лиги Европы «Спарта» — «Челси» в сети появилось видео, на котором болельщики синих распевали песню оскорбительного характера в отношении Салаха, намекая на его арабское происхождение. После этого представители «Ливерпуля» выступили с заявлением.
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