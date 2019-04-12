Футбол

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления СалахаSport24.ru вчера в 21:21

Накануне первого четвертьфинального матча Лиги Европы «Спарта» — «Челси» в сети появилось видео, на котором болельщики синих распевали песню оскорбительного характера в отношении Салаха, намекая на его арабское происхождение. После этого представители «Ливерпуля» выступили с заявлением.
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«Ливерпуль» призвал найти и наказать фанатов «Челси», оскорблявших Салаха

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«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха

Спорт-Экспрессвчера в 16:17

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбительную песню в адрес Салаха

Газета.Ruвчера в 18:16

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбительную песню в адрес Салаха

РИА Новостивчера в 17:43

«Челси» не пустил на стадион болельщиков, оскорблявших Салаха

Евро-футбол.рувчера в 16:13

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления Салаха

Sport24.ruвчера в 21:21

«Ливерпуль» осудил болельщиков «Челси», кричавших «Салах – бомбардировщик»

Бомбардир.рувчера в 16:24
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Происшествия

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В Заводской районный суд Кемерово направлено первое уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.
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Обновление вышло с серийным номером J600FNXXU3BSD1, его размер составляет около 1,2 ГБ.
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Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
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Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

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Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
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На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

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Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
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Мохамед Салах
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