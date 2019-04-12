Футбол
«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления СалахаSport24.ru вчера в 21:21
Накануне первого четвертьфинального матча Лиги Европы «Спарта» — «Челси» в сети появилось видео, на котором болельщики «синих» распевали песню оскорбительного характера в отношении Салаха, намекая на его арабское происхождение. После этого представители «Ливерпуля» выступили с заявлением.
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
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Экономика
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Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы.
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Общество
Россельхознадзор: четверть российской «молочки» является фальсификатом
По итогам проверок ведомства выяснилось, что примерно четверть молочной продукции, которая производилась в наше стране в прошлом году, является фальсификатом.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
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Происшествия
Далай-ламу выписали из больницы, сообщают СМИ
Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 00:51
Происшествия
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Кино
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Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
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Политика
Штаб Порошенко опубликовал новый издевательский ролик про Зеленского
Обновлено вчера в 18:09
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко с кандидатом Владимиром Зеленским в прямом эфире программы на телеканале «1+1» появилось в Facebook.
Обновлено в 01:44
Политика
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Здоровье
Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика
На 10 апреля в ДРК было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета
Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф, сообщило суданское гостелевидение.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
После прокурорских проверок 46 руководителей подведомственных учреждений и 14 служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента
Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Здоровье
Как избавиться от весенней усталости: 9 эффективных способов
Единственное, что мешает наслаждаться солнцем – типичная для многих весенняя усталость.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено вчера в 17:07
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов
Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском районном суде Москвы прошло заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
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