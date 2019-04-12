«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления СалахаSport24.ru вчера в 21:21

Накануне первого четвертьфинального матча Лиги Европы «Спарта» — «Челси» в сети появилось видео, на котором болельщики «синих» распевали песню оскорбительного характера в отношении Салаха, намекая на его арабское происхождение. После этого представители «Ливерпуля» выступили с заявлением.

Спорт день за днем

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Общество Россельхознадзор: четверть российской «молочки» является фальсификатом По итогам проверок ведомства выяснилось, что примерно четверть молочной продукции, которая производилась в наше стране в прошлом году, является фальсификатом.

Армия и оружие NI констатировал беспомощность США в Арктике Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.

Происшествия Далай-ламу выписали из больницы, сообщают СМИ Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Происшествия МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских «Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кино Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2» Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект» Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.

Политика Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.

Общество Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.

Политика Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире Видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко с кандидатом Владимиром Зеленским в прямом эфире программы на телеканале «1+1» появилось в Facebook.

Политика Родина отказала Ассанжу в особой помощи Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.

Авто Медведев утвердил правила автотюнинга Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Хоккей Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.

Здоровье Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Здоровье Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика На 10 апреля в ДРК было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели.

Политика Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф, сообщило суданское гостелевидение.

Общество Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов После прокурорских проверок 46 руководителей подведомственных учреждений и 14 служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Происшествия В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.

Армия и оружие Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35 Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Политика Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Транспорт На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.

Армия и оружие Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.