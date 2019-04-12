Футбол

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления СалахаSport24.ru вчера в 21:21

Накануне первого четвертьфинального матча Лиги Европы «Спарта» — «Челси» в сети появилось видео, на котором болельщики синих распевали песню оскорбительного характера в отношении Салаха, намекая на его арабское происхождение. После этого представители «Ливерпуля» выступили с заявлением.
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«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбительную песню в адрес Салаха

РИА Новостивчера в 17:43

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления Салаха

Sport24.ruвчера в 21:21

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбительную песню в адрес Салаха

Газета.Ruвчера в 18:16

«Ливерпуль» призвал найти и наказать фанатов «Челси», оскорблявших Салаха

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«Челси» не пустил на стадион болельщиков, оскорблявших Салаха

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«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха

Спорт-Экспрессвчера в 16:17

«Ливерпуль» осудил болельщиков «Челси», кричавших «Салах – бомбардировщик»

Бомбардир.рувчера в 16:24
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Политика

Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с Россией

Представитель Кремля, говоря об аресте, отметил лишь, что журналист был «независимым источником информации», которого подвергли преследованию.
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Генеральный директор украинского холдинга 1+1 Media Александр Ткаченко сообщил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко после его появления в эфире программы «Право на власть».
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Авто

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Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.
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Политика

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Происшествия

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, сообщило надзорное ведомство.
Обновлено в 05:07
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

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Экономика

«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»

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Обновлено вчера в 00:44
Авто

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Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Армия и оружие

В Турции заявили, что российский Су-57 превосходит F-35 во всём

Специалисты полагают, что подобной публикацией Турция подводит к тому, что покупка российских боевых истребителей Су-57 является более значимой, чем покупка американских F-35 на условиях, которые для Турции являются неприемлемыми.
Обновлено в 04:28
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Обновлено в 06:19
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Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»

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Киевские власти знают о возможности потерять доход от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, поэтому заблаговременно подготовились к такому развитию событий.
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Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

На третьем заседании Пресненского районного суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был опрошен один из ключевых фигурантов — потерпевший Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
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Компания Chevrolet опубликовала первые официальные тизеры супепкара Corvette следующего поколения, получившего название Corvette С8.
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Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге.
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Павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек

Павильон открылся после реставрации год назад. Бесплатные экскурсии, по словам мэра, посетили учащиеся из тысячи российских школ.
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Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

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Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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