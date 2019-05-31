Футбол
Салах включен в заявку «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионовНакануне.Ru 08:15
Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Соперником "красных" будет английский "Тоттенхем". Напомним, один из лидеров "Ливерпуля" Мохамед Салах из-за травмы не играл в ответном полуфинале против испанской "Барселоны".
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