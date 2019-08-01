Как сообщает The Times, «Ливерпуль» быстро нашел замену Симону Миньоле. Игроком «красных» станет экс-голкипер «Вест Хэма» Адриан. 32-летний испанец покинул «молотобойцев» по окончании минувшего сезона после шести лет в лондонском клубе.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Общество В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.

Происшествия Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.

Здоровье Названы симптомы непереносимости глютена Ген, определяющий предрасположенность к непереносимости глютена, имеется примерно у 1% населения планеты.

Здоровье В Пензенской области возросла смертность от внешних причин По словам Александра Никишина, темпы остаются на том же уровне, которые наблюдались в начале года, но жители региона стали чаще гибнуть от внешних причин, то есть дорожно-транспортных происшествий, алкоголя, утоплений и подобного рода ситуаций.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Космос Робота «Федора» ограничат в движениях, чтобы он не сломал МКС Инженеры "Роскосмоса" ограничат резкость движений робота "Федора" во время его пребывания на Международной космической станции, чтобы он случайно не сломал находящееся там оборудование, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.

Спорт Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.

Происшествия Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Происшествия В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил пулевое ранение.

Политика В Совфеде считают выгодным отток половины населения Украины Россия только выиграет от бегства украинцев с Украины за границу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политика Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Политика Зеленский в Стамбуле встретится с Эрдоганом и Варфоломеем «В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры с главой государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин», — говорится в сообщении.

Здоровье Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.

Армия и оружие Эрдоган объявил о военной операции в Сирии Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.