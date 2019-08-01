Футбол
«Ливерпуль» определился с заменой МиньолеBookmaker-ratings.ru 04:59
Как сообщает The Times, «Ливерпуль» быстро нашел замену Симону Миньоле. Игроком «красных» станет экс-голкипер «Вест Хэма» Адриан. 32-летний испанец покинул «молотобойцев» по окончании минувшего сезона после шести лет в лондонском клубе.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
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