Футбол
«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 08:00
«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» обойдутся без автобусов. Прогнозы на финал Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 18:30
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