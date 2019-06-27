«Ливерпуль» оформил трансфер нидерландского защитникаSoccer.ru 05:28

Пресс-служба "Ливерпуля" сообщает, что защитник "Зволле" Сепп ван ден Берг стал игроком английского клуба. 17-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.

Спорт день за днем

Происшествия Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.

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Происшествия СК возбудил дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Общество Просроченную еду могут освободить от НДС Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект, который освобождает от НДС безвозмездную передачу продуктов питания, срок годности которых истекает, сообщает РИА "Новости".