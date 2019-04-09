Футбол

«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧSportbox.RU 16:54

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
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