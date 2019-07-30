Футбол
«Ливерпуль» одолел «Лион» в товарищеском матчеProstoProSport вчера в 14:50
«Ливерпуль» победил «Лион» в товарищеском матче. Встреча прошла в Женеве и завершилась со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Роберто Фирмино и Харри Уилсон.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Кино
Принц Лотоса «Нэчжа» обходит в китайском прокате «Короля Льва»
Самым популярным фильмом в китайском прокате стал мультфильм о Принце лотоса "Нэчжа".
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске
В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Технологии
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено вчера в 18:22
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Пожар начался в жилом доме в центре Москвы
Пожар начался в четверг утром в жилом доме на улице Доброслободская в центре Москвы, к настоящему моменту огонь распространился на крышу здания.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Упрощен порядок сделок с недвижимостью
31 июля вступают в силу поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации недвижимости».
Обновлено 30 июля в 05:30
Политика
Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан
«Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан»,— заявил он. Там пройдет встреча высокого уровня в «астанинском формате».
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
Обновлено в 01:31
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Россия приостанавливает ввоз ряда фруктов из Китая
Поставки груш и персиков из Китая приостанавливается — Россельхознадзор заявил, что это связано с регулярным выявлением среди ввозимых плодов заражения некоторыми карантинными вредителями и заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
ЦБ взял на контроль субсидирование ипотеки для многодетных россиян
Банк России поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!
Энквиста видел два месяца назад на Ролан Гаррос.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана
Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Путешествия
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии
На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56