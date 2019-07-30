Футбол

«Ливерпуль» одолел «Лион» в товарищеском матчеProstoProSport вчера в 14:50

«Ливерпуль» победил «Лион» в товарищеском матче. Встреча прошла в Женеве и завершилась со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Роберто Фирмино и Харри Уилсон.
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«Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче

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