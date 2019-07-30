Футбол
«Ливерпуль» одолел «Лион» в товарищеском матчеProstoProSport вчера в 14:50
«Ливерпуль» победил «Лион» в товарищеском матче. Встреча прошла в Женеве и завершилась со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Роберто Фирмино и Харри Уилсон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Политика
Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Забайкалье как способа сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 01:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Финансы
Ставка по ипотеке в России снижается
Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.
Обновлено 30 июля в 19:45
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%.
Обновлено вчера в 10:39
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В России аномальная погода пройдет лишь к осени
Аномальная погода - жара и пожары в одних регионах и вызывающий наводнения дождь в других - закончится через месяц, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 15:21
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа
Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.
Обновлено в 02:50
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Музыка
Пол Маккартни признался, что часто забывает тексты песен Beatles
Известный британский рок-музыкант Пол Маккартни признался, что очень часто у него случаются проблемы во время репетиций песен Beatles.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
Минобороны России протестировало «военный интернет»
Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.
Обновлено в 02:43
Общество
Финляндия ужесточит правила получения шенгена для россиян
Финляндия с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Единоборства
Порье: не чувствую шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что ему нравится отсутствие большого внимания к его поединку против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 02:21
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская ОС до конца года
До конца 2019 года на смартфонах Huawei будет запущена российская операционная система "Аврора".
Обновлено вчера в 12:17