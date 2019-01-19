Футбол
Мохамед Салах: «Ливерпуль» заслужил победу в матче с «Кристал Пэлас»Спорт-Экспресс 12:40
"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков. "Кристал Пэлас" занимает 14-е место, имея в своем активе 22 очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Происшествия
Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски
Обновлено в 10:44
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Спорт
Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым
Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.
Обновлено в 11:39
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Полиция применила водомет против протестующих в Париже
Полиция применила водомет против протестующих в Париже, сообщает BFM TV. «РИА Новости» передает, что был использован слезоточивый газ.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено в 14:13
Общество
Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу
Обновлено в 12:14
Космос
Ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала с космодрома в Калифорнии
С американского космодрома в Калифорнии была запущена ракета-носитель Delta IV-Heavy.
Обновлено в 14:35
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Космос
Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Обновлено в 13:00
Общество
Школьник из Башкирии выложил в Сеть видео из президентского самолета
Обновлено в 11:52
Происшествия
Во Франции «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы
Группа из 50 представителей «желтых жилетов» ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
На Лолиту подали в суд из-за долга за ЖКХ
ТСЖ просит взыскать с певицы задолженность за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Самаре три человека погибли при пожаре в частном доме
Обновлено в 14:17
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Авто
Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу
Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено в 13:35
Культура
Умер легендарный КВН-щик и сатирик Семен Лившин
В США в возрасте 79 лет умер сатирик Семен Лившин.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 66 человек
В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 66 человек, еще 76 пострадали, заявил в Twitter губернатор штата Омар Файяд.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Польше начались похороны убитого мэра Гданьска
Обновлено в 06:23
Экономика
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей
В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
Обновлено в 08:17
Авто
Представлен обновлённый Ford Mondeo
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Вор в законе Рома Краснодарский задержан в Польше
Спецслужбы Польши по запросу МВД России и Интерпола задержали вора в законе Романа Кащаева, более известного по прозвищу Рома Краснодарский.
Обновлено в 13:21
Спорт
Непряева стала второй в спринте на лыжном Кубке мира
Обновлено в 08:25
Общество
В Эстонии пройдет первый марш женщин
В Таллине в субботу пройдет первый марш женщин Эстонии.
Обновлено вчера в 18:41
Автоспорт
Мик Шумахер подписал контракт с «Феррари»
Пилот Мик Шумахер подписал контракт с академией "Феррари". Об этом он написал в своем Твиттере.
Обновлено в 10:39
Музыка
Архив омской панк-группы «Гражданская оборона» выставляют на торги
Уникальный лот с рукописями и неизданным материалом группы уйдет с молотка в Аукционном доме «Литфонд» 24 января.
Обновлено в 06:29
Авто
Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы
Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
Обновлено в 07:56
Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено в 07:02