Футбол

«Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас» благодаря дублю СалахаГазета.Ru 12:24

Ливерпуль — Кристал Пэлас
4 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
34′
Андрос Таунсенд
42′
Джордан Айю
Мохамед Салах
46′
Роберто Фирмино
53′
65′
Джеймс Томкинс
Наби Кейта
Джердан Шакири
72′
Мохамед Салах
75′
76′
Шейху Куяте
Джеффри Шлупп
81′
Джордан Айю
Коннор Уикхэм
81′
Джеймс Макартур
Макс Майер
Джеймс Милнер
82′
Фабиньо
Адам Лаллана
87′
Джеймс Милнер
89′
Садио Мане
90′+3′
Мохамед Салах
Рафаэл Камачо
90′+4′
90′+5′
Макс Майер
"Ливерпуль" одержал победу над "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы оформили Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане.
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