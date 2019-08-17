Футбол
«Ливерпуль» одержал победу в матче АПЛ с «Саутгемптоном»Чемпионат 11:54
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Ориоль Ромеу
|36′
|45′+1′
Садио Мане
Ориоль Ромеу
Дэнни Ингз
|64′
Че Адамс
Стюарт Армстронг
|68′
|71′
Роберто Фирмино
|74′
Джеймс Милнер
Фабиньо
Райан Бертран
Мусса Дженепо
|77′
|79′
Трент Арнолд
|79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Дэнни Ингз
|83′
Мусса Дженепо
|84′
|89′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джордан Хендерсон
|36%
|Владение мячом
|64%
|64%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|9
|10
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|6
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑5‑2
28
Ганн
35
Беднарек
3
Йосида
4
Вестергор
43
Валери
16
Уорд-Проуз
9
Ингз
23
Хейбьерг
12
Дженепо
17
Армстронг
22
Редмонд
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
27
Ориги
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Футбол
Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьей
Обновлено в 14:52
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Метцу» в матче чемпионата Франции
"Монако" потерпел разгромное поражение от "Метца" в матче второго тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми погиб один человек
В Перми по причине ДТП с пассажирским автобусом погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Обновлено в 12:24
Происшествия
При пожаре в одесском отеле погибли девять человек
В отеле «Токио Стар» В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар; погибли восемь человек, еще десять пострадали.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Петербурге трое пострадали в ДТП с тремя машинами и автобусом
ДТП с участием трех автомобилей и автобуса произошло в Красносельском районе Петербурга на перекрёстке Маршала Захарова и Героев, трое пострадали, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Водитель привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 15:28
Кино
О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм
Обновлено в 14:49
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Тамбов — Краснодар 0:2
Обновлено в 11:26
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Финансы
17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт
Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Один человек погиб при наводнении в Стамбуле
Мощные ливни стали причиной наводнения в турецком Стамбуле. Жертвой стихийного бедствия стал по меньшей мере один человек.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено в 14:15
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» осудили на девять лет
Речь идёт о бывшем владельце клуба Олеге Мкртчане.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Обновлено в 09:05
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46