Футбол

«Ливерпуль» одержал победу в матче АПЛ с «Саутгемптоном»Чемпионат 11:54

Саутгемптон — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Ориоль Ромеу
36′
45′+1′
Садио Мане
Ориоль Ромеу
Дэнни Ингз
64′
Че Адамс
Стюарт Армстронг
68′
71′
Роберто Фирмино
74′
Джеймс Милнер
Фабиньо
Райан Бертран
Мусса Дженепо
77′
79′
Трент Арнолд
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Дэнни Ингз
83′
Мусса Дженепо
84′
89′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джордан Хендерсон
В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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