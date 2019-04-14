Футбол

«Ливерпуль» победил «Челси» и вышел на первое место в АПЛBobsoccer 13:23

Ливерпуль — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
51′
Мохамед Салах
53′
56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
66′
75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
90′
"Челси" не смог отыграть ни одного мяча. Эта победа позволила "Ливерпулю" (85) обойти "Манчестер Сити" (83) и занять первую строчку в турнирной таблице чемпионата, но у "горожан" есть игра в запасе. 24 апреля будет сыгран перенесенный матч с "Манчестер Юнайтед".
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