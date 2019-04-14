Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»Газета.Ru 13:24
|40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
|44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
|51′
Мохамед Салах
|53′
|56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
|66′
|75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
|90′
|66%
|Владение мячом
|34%
|86%
|Процент точных передач
|80%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|10
|5
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
23
Шакири
9
Фирмино
10
Мане
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
9
Игуаин
10
Азар
22
Виллиан
Челси
Расстановка 4‑3‑3
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Мохамед Салах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» – «Челси»: верность Джеррарда, «гол-фантом», укус Суареса и другие истории
Sportbox.RUвчера в 01:34
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Наука
Ученые могут создать «суперкомпьютер» на редком минерале Урала
Редкоземельный элемент из недр гор Урала поможет создать «суперкомпьютер», в который можно будет перенести человеческое сознание.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»
По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Политика
Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома
Обновлено в 09:55
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Авто
В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Еще по 1,2 тыс. единиц приходится на Подмосковье и Санкт-Петербург, а лидерство среди нестоличных регионов оказалось за Краснодарским краем, где насчитали 391 люксовый автомобиль.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Количество погибших в ходе боев в Ливии увеличилось до 147 человек
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боестолкновений в Ливии погибли 147 человек, 614 пострадали.
Обновлено в 22:34
Футбол
Объявлены составы «Ростова» и «Спартака» на матч чемпионата России
Стали известны стартовые составы "Ростова" и московского "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей
Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Общество
В Сингапуре протестируют воздушное такси
Обновлено в 19:50
Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:44
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
Кино
В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).
Обновлено в 21:09
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
В материале американского СМИ сообщается, что новые боеприпасы российского производства существенно повысят эффективность армии и оружия РФ.
Обновлено вчера в 14:44
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05