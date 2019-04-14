Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»Газета.Ru 13:24

Ливерпуль — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
51′
Мохамед Салах
53′
56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
66′
75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
90′
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Мохамед Салах.
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