Футбол

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон»
LiveSport.ru
16:55

Вулверхэмптон — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
18′
Мохамед Салах
58′
Наби Кейта
Адам Лаллана
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
63′
Адама Траоре
Иван Кавалейру
63′
68′
Вирджил ван Дейк
76′
Роберто Фирмино
Джорджиньо Вейналдум
Хонни Кастро
Рубен Винагре
81′
87′
Садио Мане
Натаниэль Клайн
В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 0:2.
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