Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»Soccer.ru 11:52
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
|17′
|49′
Райан Беннетт
|50′
Диого Жота
Дивок Ориги
Джеймс Милнер
|63′
|80′
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
Садио Мане
|81′
|84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
|84′
Хонни Кастро
Рубен Винагре
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
|84′
Джорджиньо Вейналдум
Алекс Окслейд-Чемберлен
|88′
|59%
|Владение мячом
|41%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|1
|9
|Отборы
|10
|3
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
12
Гомес
14
Хендерсон
3
Фабиньо
21
Окслейд-Чемберлен
11
Салах
7
Милнер
10
Мане
2 ×
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
37
Траоре
32
Дендонкер
8
Невеш
17
Гиббс-Уайт
29
Винагре
9
Хименес
18
Жота
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон". В итоговой турнирной таблице "красные" расположились на 2 месте (97 очков), а "волки" заняли 7 позицию (57 пунктов).
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