Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»Soccer.ru 11:52

В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон". В итоговой турнирной таблице "красные" расположились на 2 месте (97 очков), а "волки" заняли 7 позицию (57 пунктов).
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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

Soccer.ru11:52

Чемпионская гонка в АПЛ! Составы «Ливерпуля» и «Ман Сити» на решающие матчи. Зинченко - в «старте»

Спорт-Экспресс09:13

Ливерпуль - Вулверхэмптон. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 38 тура английской Премьер-Лиги по футболу

КП - Санкт-Петербург07:37

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: Мане, Ориги и Салах — в атаке хозяев

Чемпионат09:10

Футбол, АПЛ, Ливерпуль - Вулверхэмптон, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru09:00

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 2:0. Мане сделал дубль! Текстовая трансляция

Sports.ru06:00
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Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
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Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
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Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Автоспорт

Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу

Обновлено в 13:58
Общество

У Козерогов повышена болтливость, а Львам показано меньше работать: гороскоп на 13 мая

Придется Овнам показать, что выезжать за счет других – плохая идея.
Обновлено в 19:54
Происшествия

На Шри-Ланке вновь временно заблокировали WhatsApp, Viber и Facebook

WhatsApp, Viber и Facebook вновь временно заблокированы на Шри-Ланке, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.
Обновлено в 22:23
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено 10 мая в 13:31
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Космос

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Футбол

Александр Ерохин: «Таких эмоций не бывает никогда в жизни»

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.
Обновлено в 14:51
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Только один раз у чемпиона Англии было очков больше — у того же «Сити» в прошлом сезоне.
Обновлено в 13:25
Политика

В Ливане отставные военные заблокировали здание Центробанка

Сидячая забастовка, связанная с сокращением военных пенсий, проходит у здания Центрального банка Ливана, сообщает 12 мая Reuters.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие

В США заметили российскую зенитную систему С-300

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Хоккей

Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»

Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Разрушенные стихией американские базы остаются в развалинах

95% объектов были повреждены или разрушены.
Обновлено в 19:51
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:15
Хоккей

Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
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Эксклюзивный LaFerrari выставили на продажу за 2,7 млн долларов

Владелец хочет получить за автомобиль 2,7 млн долларов.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

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В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

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При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли люди

Пресс-служба главка МЧС РФ по Ростовской области подтвердила, что в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района погибли два человека, сообщает «Интерфакс».
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Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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