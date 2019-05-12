Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»Soccer.ru вчера в 11:52

Ливерпуль — Вулверхэмптон
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
17′
49′
Райан Беннетт
50′
Диого Жота
Дивок Ориги
Джеймс Милнер
63′
80′
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
Садио Мане
81′
84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
84′
Хонни Кастро
Рубен Винагре
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
84′
Джорджиньо Вейналдум
Алекс Окслейд-Чемберлен
88′
В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон". В итоговой турнирной таблице "красные" расположились на 2 месте (97 очков), а "волки" заняли 7 позицию (57 пунктов).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии

Газета.Ruвчера в 12:11

Футбол, АПЛ, Ливерпуль - Вулверхэмптон, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 09:00

«Вулверхэмптон» не смог превзойти достижение «Сандерленда» 22-летней давности

Спорт-Экспрессвчера в 12:04

«Ливерпуль» стал первым клубом, набравшим 97 очков, но не ставшим чемпионом

Советский спортвчера в 12:24

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: Мане, Ориги и Салах — в атаке хозяев

Чемпионатвчера в 09:10

Ливерпуль - Вулверхэмптон. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 38 тура английской Премьер-Лиги по футболу

КП - Санкт-Петербургвчера в 07:37

«Ливерпуль» в последнем матче сезона обыграл «Вулверхэмптон», заняв 2-е место в АПЛ

Sport24.ruвчера в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Футбол

Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира.
Обновлено в 02:30
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Общество

Самые длинные в мире качели установлены в Японии

Представители Книги рекордов Гиннеса официально признали многоместные качели в японском городе Китакюсю самыми длинными в мире.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Майк Помпео отменил визит в Москву

Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Киевский суд приступит к рассмотрению дела против Зеленского в понедельник

Суд Киева рассмотрит дело в отношении выигравшего президентскую гонку на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 16:31
Кино

Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»

В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Политика

Свыше трети европейцев признают Крым частью России

Более одной трети граждан Европы придерживаются той позиции, что Крым является частью России.
Обновлено в 04:12
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Культура

Театральный фестиваль воспитанников детских домов пройдет в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут». На данный момент вылет назначен на 13 часов (МСК).
Обновлено в 02:23
Политика

На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Спорт

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Наука

Обнаружены новые следы загрязнения воздуха в эпоху Древнего Рима

Обновлено в 04:06
Спорт

Медведева: в Канаде пытаюсь оставаться россиянкой

В первый год под руководством Орсера Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

Обновлено в 04:03
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра

В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Финансы

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Культура

В Судаке стартовал всероссийский форум «Таврида 5.0»

В городе Судак у бухты Капсель стартовал всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

В Сургуте водолаз утонул в бассейне

В сургутском спортивном комплексе в минувшие выходные произошел несчастный случай: водолаз чистил бассейн и погиб.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии

Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Опубликованы медицинские документы Сергея Доренко

Обновлено вчера в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное