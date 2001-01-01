«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»Soccer.ru 11:52

В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон". В итоговой турнирной таблице "красные" расположились на 2 месте (97 очков), а "волки" заняли 7 позицию (57 пунктов).

Политика Явка на выборах президента Литвы к 9.00 составила 13,5% Средняя явка на выборах президента Литвы и двух референдумах, которые проходят в стране в воскресенье, на 09.00 по местному времени (совпадает с московским) составила 13,5%, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Главную избирательную комиссию страны.

Политика Президент Австрии собирается на родину родителей в Псков Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении приехать в Псков, где жили его родители, в следующей поездке в Россию.

Здоровье Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА и получил кубок чемпионов России Петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Здоровье Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.

Шоу-бизнес Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

Политика Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.

Энергетика Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Экономика Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Хоккей «Бостон» дома обыграл «Каролину» и увеличил преимущество в серии «Бостон» на своем льду принимал «Каролину» во втором матче серии плей-офф финала Восточной конференции НХЛ.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Происшествия Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

Общество Ржавый занавес. Информацию будут выдавать на флешках в МФЦ 1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком.

Футбол Александр Ерохин: «Таких эмоций не бывает никогда в жизни» Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.

Хоккей Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.

Происшествия Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.

Футбол «Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".

Футбол Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.