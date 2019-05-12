Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»Soccer.ru 11:52

Ливерпуль — Вулверхэмптон
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
17′
49′
Райан Беннетт
50′
Диого Жота
Дивок Ориги
Джеймс Милнер
63′
80′
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
Садио Мане
81′
84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
84′
Хонни Кастро
Рубен Винагре
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
84′
Джорджиньо Вейналдум
Алекс Окслейд-Чемберлен
88′
В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон". В итоговой турнирной таблице "красные" расположились на 2 месте (97 очков), а "волки" заняли 7 позицию (57 пунктов).
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