Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»Soccer.ru вчера в 11:52
В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон". В итоговой турнирной таблице "красные" расположились на 2 месте (97 очков), а "волки" заняли 7 позицию (57 пунктов).
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Ливерпуль - Вулверхэмптон. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 38 тура английской Премьер-Лиги по футболу
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