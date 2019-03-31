Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу АлдервейрелдаГазета.Ru 13:24

Ливерпуль — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Роберто Фирмино
16′
69′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
70′
Лукас Моура
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
77′
Джеймс Милнер
Фабиньо
77′
79′
Лукас Моура
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Тоби Алдервейрелд
90′
90′+2′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
Мохамед Салах
Деян Ловрен
90′+4′
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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