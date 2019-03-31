«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголуНева Спорт 13:40

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.

Спорт день за днем

Футбол Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой» В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".

Общество Анивский суд не дал снести мемориальный комплекс памяти сахалинских корейцев На территории оленеводческого хозяйства рядом с селом Мицулевка (Анивский район) за высоким забором и тонкими березами прячется мемориальный комплекс памяти сахалинских корейцев.

Политика Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону.

Политика Бразилия решила открыть торговое представительство в Иерусалиме Бразилия открывает в Иерусалиме свое торговое представительство, которое будет функционировать как часть ее посольства в Израиле, остающегося в Тель-Авиве, сообщили власти обеих стран.

Футбол Невероятный гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Орландо». Видео "Ди Си Юнайтед" на выезде обыграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (2:1). Победный гол забил экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни, который пробил с острого угла.

Происшествия На северо-западе Москвы полыхает крупный пожар В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.

Здоровье «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя» Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в 2018 году разработала креативное решение, призванное помочь ответить на наиболее частые вопросы граждан, застрахованных по ОМС, а также визуализировать образ страхового представителя – интерактивное пространство, объединяющее ростовую фигуру и сенсорный планшет.

Происшествия Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.

Политика На Украине отдавали голоса «за Путина» Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.

Политика ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.

Спорт Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.

Теннис Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.

Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Здоровье С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.

Технологии Софт на здоровье Проект "Виртуальная больница 2.0" охватывает медицинские центры, медуниверситеты и бизнес.

Важное за сутки Определена оптимальная частота стирки джинсов Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.

Интернет Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета По словам Цукерберга, государству следует активно участвовать в регулировании интернет-площадок, разрабатывая новые решения в сфере защиты личной информации пользователей.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.