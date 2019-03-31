Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголуНева Спорт 13:40

Ливерпуль — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Роберто Фирмино
16′
69′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
70′
Лукас Моура
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
77′
Джеймс Милнер
Фабиньо
77′
79′
Лукас Моура
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Тоби Алдервейрелд
90′
90′+2′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
Мохамед Салах
Деян Ловрен
90′+4′
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
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