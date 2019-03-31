Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу на последней минутеREGNUM 01:04

Ливерпуль — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Роберто Фирмино
16′
69′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
70′
Лукас Моура
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
77′
Джеймс Милнер
Фабиньо
77′
79′
Лукас Моура
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Тоби Алдервейрелд
90′
90′+2′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
Мохамед Салах
Деян Ловрен
90′+4′
«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
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