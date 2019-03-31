Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголуНева Спорт 13:40
Роберто Фирмино
|16′
|69′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
|70′
Лукас Моура
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
|77′
Джеймс Милнер
Фабиньо
|77′
|79′
Лукас Моура
|82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Тоби Алдервейрелд
|90′
|90′+2′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
Мохамед Салах
Деян Ловрен
|90′+4′
|49%
|Владение мячом
|51%
|–
|Процент точных передач
|–
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|6
|5
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
27
Ориги
3
Фабиньо
6
Ловрен
9
Фирмино
10
Мане
1
Льорис
4
Алдервейрелд
7
Сон Хын Мин
5
Вертонген
2
Триппьер
17
Сиссоко
18
Льоренте
20
Алли
3
Роуз
10
Кейн
33
Дэвис
Тоттенхэм
Расстановка 3‑5‑2
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
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