«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголуНева Спорт вчера в 13:40

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.

Политика Подсчитана половина протоколов: Зеленский увеличил отрыв от Порошенко Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины по итогам обработки 50,18% протоколов.

Экономика «Магнит» решил отблагодарить своего президента на 670 млн рублей По информации издательства, с 1 по 5 апреля руководство торговой сети, второй по количеству магазинов в России, запланировало выкупить на рынке свои акции на сумму 670,4 миллионов рублей.

Общество Назначен начальник управления культуры Челябинска На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.

Политика Саакашвили передумал возвращаться на Украину Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.

Политика Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.

Спорт Драчёв: в целом год прошёл удачно, можно поставить оценку «хорошо» В Кубке мира лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, ставший вторым в общем зачёте.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Происшествия Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.

Финансы «Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.

Важное за сутки Определена оптимальная частота стирки джинсов Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.

Политика Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.

Политика Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на Украине Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.

Политика Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Происшествия В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США Два пилота Корпуса морской пехоты США погибли в результате крушения вертолета Bell AH-1Z Viper в районе города Юма в штате Аризона, сообщается на официальном сайте Корпуса.

Политика Журналист Муждабаев предсказал потерю Украиной шести-восьми областей после выборов Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что после президентских выборов Украина потеряет шесть-восемь областей.

Общество Заседание суда о контроле над «Восточным» сделали закрытым На прошлой неделе Арбитражный суд Лондона вынес решение по этому спору против Finvision Holdings и обязал ее отказаться от попыток исполнения колл-опциона на приобретение почти 10% акций «Восточного», что означало бы переход к ней контроля над банком (в настоящее время Finvision принадлежит 32,02% уставного капитала).

Экономика Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.

Армия и оружие Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Политика Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.