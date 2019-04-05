Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛЧемпионат 16:51
«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте. В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Челси».
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Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Экономика
Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона, но видят риски для клиентов
Пока остаются открытыми вопросы действия банков при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.
Обновлено в 20:16
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 17:40
Экономика
Минтруд сообщил о планах сократить число бедных россиян на 20%
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует в 2019 году сократить число бедных россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 миллиона человек.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Во Владивостоке загорелся склад со стройматериалами
Обновлено в 10:46
Политика
США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы
США чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы и намерены усилить экономическое давление, сообщил 5 апреля представитель американской администрации высокого ранга.
Обновлено в 18:24
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено в 03:32
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
Обновлено в 17:38
Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено в 17:09
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Авто
Hyundai может перекупить завод Ford в России
Hyundai входит в список компаний, претендующих на покупку российских заводов американской компании, которая объявила о прекращении продаж и производства легковых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 08:30
Авто
Еврокомиссия оштрафовала BMW на 1 млрд евро
Картельный сговор, в котором Еврокомиссия обвинила сразу три немецких концерна, обойдется BMW во внушительную сумму - более 1 млрд евро штрафа.
Обновлено в 17:39
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Наука
Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его
По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем
Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 20:16
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Трюдо предостерёг от вмешательства в выборы в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерёг от вмешательства в канадские парламентские выборы, которые должны пройти осенью этого года.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы
Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.
Обновлено в 20:06