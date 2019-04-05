Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛЧемпионат вчера в 16:51
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
Шейн Лонг
|9′
|36′
Наби Кейта
Ян Беднарек
|48′
|59′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
|59′
Трент Арнолд
Джордан Хендерсон
Шейн Лонг
Джош Симс
|62′
Райан Бертран
|75′
|80′
Мохамед Салах
|81′
Мохамед Салах
Янник Вестергор
Чарли Остин
|83′
Ориоль Ромеу
Стюарт Армстронг
|83′
|86′
Джордан Хендерсон
|88′
Наби Кейта
Деян Ловрен
|89′
Эндрю Робертсон
|90′+1′
Джордан Хендерсон
|90′+4′
Садио Мане
|33%
|Владение мячом
|67%
|64%
|Процент точных передач
|83%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|1
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|–
|3
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 5‑3‑2
28
Ганн
43
Валери
10
Остин
3
Йосида
35
Беднарек
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
17
Армстронг
23
Хейбьерг
39
Симс
22
Редмонд
13
Алиссон
14
Хендерсон
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
6
Ловрен
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте. В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Челси».
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Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»
Советский спортвчера в 16:52
«Ливерпуль», уступая по ходу матчей, набрал 16 очков. Больше всех в сезоне АПЛ
Sports.ruвчера в 22:00
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место
Спорт-Экспрессвчера в 16:51
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