«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛЧемпионат вчера в 16:51

«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте. В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Челси».

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

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