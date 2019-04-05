Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛЧемпионат вчера в 16:51

«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте. В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Челси».
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Гонка продолжается: «Ливерпуль» дожал «Саутгемптон» на юге Англии

Евро-футбол.рувчера в 16:53

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место

Спорт-Экспрессвчера в 16:51

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вернул лидерство в чемпионате Англии

Газета.Ruвчера в 16:55

Салах принес «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» и вывел команду на первое место в АПЛ

Матч ТВвчера в 16:54

Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»

Советский спортвчера в 16:52

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

Чемпионатвчера в 16:51

«Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»

LiveSport.ruвчера в 16:55
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Армия и оружие

Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма

Обновлено 03 апреля в 15:07
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В центре Челябинска волк покусал ребенка

Обновлено в 04:01
Хоккей

Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ

Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Происшествия

В ДТП под Татищевом погиб мужчина и пострадали двое

По данным ведомства, в 10.20 на автодороге Нижний Новгород-Саратов между селами Широкое и Каменка 21-летний водитель автомобиля "Форд" совершил лобовое столкновение с "Ладой Грантой" под управлением 20-летнего мужчины.
Обновлено в 03:18
Транспорт

ЦОДД посоветовал водителям передвигаться по Северо-Восточной хорде

Обновлено в 02:28
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Обновлено вчера в 05:38
Общество

МВД проверит сообщения о сборе данных о школьницах в хиджабах в Казани

Обновлено в 04:19
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 03:38
Транспорт

Из аэропорта Ататюрка в Стамбуле вылетел последний самолет

6 апреля с двух часов ночи до 14:00 мск аэропорты Ататюрка и Стамбульский закрыты.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Во Владивостоке горит склад стройматериалов

Обновлено вчера в 10:53
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Комментируя инцидент, спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась тому, что в "очагах культуры" – музеях – "торгуют водкой и коньяком" и предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры.
Обновлено в 04:30
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Транспорт

Число кассиров в метро увеличилось после закрытия фиолетовой ветки

Станции фиолетовой ветки закрыли с 6 по 10 апреля. Это нужно для строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Штаб «ООС» сообщил о потерях украинских боевиков в Донбассе

Напомним, на протяжении пятницы украинские боевики вели обстрелы на основных направлениях фронта в ДНР.
Обновлено в 02:47
Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 20:05
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено вчера в 14:54
Кино

Что смотреть в кино в выходные

Обновлено в 03:46
Музыка

Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Технологии

Илон Маск рассекретил связь логотипа Tesla с котом

Илон Маск рассказал о связи логотипа Tesla и кота. Миллиардер сознался, что изображение показывает нос этого животного.
Обновлено в 04:10
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено вчера в 09:59
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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