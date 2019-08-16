Футбол
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выездеСоветский спорт 12:00
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Ориоль Ромеу
|36′
|45′+1′
Садио Мане
Ориоль Ромеу
Дэнни Ингз
|64′
Че Адамс
Стюарт Армстронг
|68′
|71′
Роберто Фирмино
|74′
Джеймс Милнер
Фабиньо
Райан Бертран
Мусса Дженепо
|77′
|79′
Трент Арнолд
|79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Дэнни Ингз
|83′
Мусса Дженепо
|84′
|89′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джордан Хендерсон
|36%
|Владение мячом
|64%
|64%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|9
|10
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|6
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑5‑2
28
Ганн
35
Беднарек
3
Йосида
4
Вестергор
43
Валери
16
Уорд-Проуз
9
Ингз
23
Хейбьерг
12
Дженепо
17
Армстронг
22
Редмонд
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
27
Ориги
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
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