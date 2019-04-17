«Ливерпуль» обыграл «Порту» и прошел в полуфинал Лиги чемпионовГазета.Ru 17:00

Португальский "Порту" на домашнем стадионе уступил английскому "Ливерпулю" в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

«Ливерпуль» обыграл «Порту» и прошел в полуфинал Лиги чемпионов

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