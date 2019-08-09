Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Общество В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек В Москве на проспекте Сахарова собралось 15 тысяч человек для участия в митинге.

Происшествия В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.

Армия и оружие ДНР: к линии разграничения в Донбассе отправили украинских снайперов На линии разграничения в Донбассе направили снайперов с разрешением обстрела военнослужащих и мирных жителей.

Армия и оружие Спецназ США провел учения для украинских коллег Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА "Новости".

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Политика С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.

Политика В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.

Происшествия В Москве госпитализирован предполагаемый фигурант дела о массовых беспорядках Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева срочно доставили в больницу из изолятора после резкого повышения уровня сахара в крови.

Политика Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Кино «Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Экономика Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.

Наука Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы Представления о «ядерной зиме» возникли в 1980-х, когда моделирование показало, что полномасштабное применение атомного оружия СССР и США будет иметь и непрямые последствия, приводя к серьезным и опасным изменениям климата.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Наука Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.

Футбол «Тамбов» открыл счет в матче с «Оренбургом» Защитник "Тамбова" Седрик Гогуса забил гол на 26-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

Общество Уральские синоптики объявили новое штормовое предупреждение Уральские синоптики объявили штормовое предупреждение на 11 августа.