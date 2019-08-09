Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛМК-Спорт вчера в 18:09
Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
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АПЛ. «Ливерпуль» в первом матче сезона разгромил выходца из Чемпионшипа «Норвич»
Бомбардир.рувчера в 16:56
«Ливерпуль» - «Норвич» - 4:1: все голы стартового матча нового сезона АПЛ. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 17:31
«Ливерпуль» в первом туре АПЛ разгромно обыграл «Норвич» и потерял Алиссона из-за травмы
Спорт-Экспрессвчера в 16:56
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
В Москве на проспекте Сахарова собралось 15 тысяч человек для участия в митинге.
Обновлено в 08:29
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В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
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Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
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Армия и оружие
ДНР: к линии разграничения в Донбассе отправили украинских снайперов
На линии разграничения в Донбассе направили снайперов с разрешением обстрела военнослужащих и мирных жителей.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
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Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА "Новости".
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Общество
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Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
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Политика
С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.
Обновлено в 07:37
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В Москве госпитализирован предполагаемый фигурант дела о массовых беспорядках
Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева срочно доставили в больницу из изолятора после резкого повышения уровня сахара в крови.
Обновлено в 08:04
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Футбол
«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии
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Обновлено вчера в 16:42
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Наука
Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
Представления о «ядерной зиме» возникли в 1980-х, когда моделирование показало, что полномасштабное применение атомного оружия СССР и США будет иметь и непрямые последствия, приводя к серьезным и опасным изменениям климата.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено в 07:28
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено вчера в 01:06
Футбол
«Тамбов» открыл счет в матче с «Оренбургом»
Защитник "Тамбова" Седрик Гогуса забил гол на 26-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
Обновлено в 07:35
Общество
Уральские синоптики объявили новое штормовое предупреждение
Уральские синоптики объявили штормовое предупреждение на 11 августа.
Обновлено в 08:07
Транспорт
Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют
На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 08:10
Культура
В США скончался художник комиксов Marvel
Обновлено в 08:25