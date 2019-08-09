Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛМК-Спорт вчера в 18:09
Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
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«Ливерпуль» - «Норвич» - 4:1: все голы стартового матча нового сезона АПЛ. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 17:31
«Ливерпуль» в первом туре АПЛ разгромно обыграл «Норвич» и потерял Алиссона из-за травмы
Спорт-Экспрессвчера в 16:56
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Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня открывается пятый тур
Игра в Москве начнется сегодня в 19 часов. В это же время в Краснодаре местная команда начнет встречу против Рубина.
Обновлено в 01:00
Политика
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Фалькао надеется на скорый переход в «Галатасарай»
Обновлено в 01:55
Общество
В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.
Обновлено в 01:42
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Алисон не сыграет с «Челси» за Суперкубок УЕФА
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алисона.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Вальверде: «Не знаю, останется ли Ракитич»
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Ракитич может покинуть клуб.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек
Более миллиона человек были заблаговременно эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая из-за тайфуна "Лекима".
Обновлено в 02:19
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
США пригрозили Германии выводом военных баз из страны
Обновлено в 02:28
Происшествия
Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП
Обновлено вчера в 20:57
Здоровье
Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина
Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено вчера в 03:25
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов
В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Политика
Беларусь и Россия сняли принципиальные разногласия по интеграции
Как сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, на сегодня сняты практические все «принципиальные» разногласия и достигнуты все договоренности.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Последний рывок. Как спасаются военные летчики
Эффектный маневр и крутое пике, на выходе из которого тяжелый истребитель проседает, задевает землю и вспыхивает, — без высокотехнологичной системы катапультирования шансов выжить в подобной ситуации у летчиков было бы немного.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек
Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
Теннис
Тим — о проигрыше Медведеву: мои батарейки разрядились
На минувшей неделе Тим выиграл домашний турнир в Кицбюэле.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Суд арестовал 12-го фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
Бесплатный проезд и скидки в магазинах: какие льготы получают горожане предпенсионного возраста по карте москвича
По карте горожане предпенсионного возраста могут бесплатно ездить на метро и Московском центральном кольце (МЦК), пригородных поездах, на наземном общественном транспорте столицы и Московской области, а также получать скидки на товары и услуги в магазинах и сервисных центрах.
Обновлено в 01:04
Космос
«Роскосмос» получил патент на «спутник-самоубийцу»
Патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника получила в конце июля государственная корпорация «Роскосмос».
Обновлено в 02:24