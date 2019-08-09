Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛМК-Спорт вчера в 18:09

В составе "Норвича" единственный гол забил Теему Пукки (64-я минута). Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер был заменен в первом тайме из-за полученной травмы. Первый тур АПЛ продолжится в субботу шестью матчами.
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«Ливерпуль» крупно победил «Норвич Сити» в стартовом матче АПЛ

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«Ливерпуль» – всегда кошмар для «Норвича». Ни с одной командой АПЛ у них нет такой статистики

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«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче нового сезона АПЛ

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Игроки «Ливерпуля» использовали лазейку, чтобы обойти новое правило в футболе

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«Ливерпуль» - «Норвич» - 4:1: все голы стартового матча нового сезона АПЛ. ВИДЕО

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«Ливерпуль» разгромил «Норвич» на старте нового сезона АПЛ

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«Ливерпуль» - «Норвич»: все голы матча

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Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:32
Кино

Новый фильм Тарантино установил рекорд в России и СНГ

Обновлено в 03:06
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Курганской области перевернулся рейсовый автобус

В Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

Вертолет совершал взлет и хвостом задел землю, после чего тут же сел.
Обновлено в 03:07
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

В Греции объявлен высший уровень пожарной опасности

В центральной Греции и еще нескольких регионах страны объявлен пятый — высший — уровень пожарной опасности.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика

Трамп заявил о неготовности США к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Пекином, но пока не готов заключить торговое соглашение, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Общество

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Политика

В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено 08 августа в 03:30
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена

На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске по инициативе России.
Обновлено в 03:16
Общество

Сельдяного короля впервые заметили у берегов России

Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено вчера в 07:31
Экономика

В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено вчера в 14:41
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Культура

В США скончался художник комиксов Marvel Эрни Колон

Обновлено вчера в 22:08
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми

В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 04:03
Экономика

Члены правления «Роснефти» заработали 2,36 млрд рублей за полгода

Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 17:12
Общество

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В аэропорту Геленджика за дебош в самолете задержан житель Челябинска

Транспортным полицейским поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 12:50
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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