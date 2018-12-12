Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Российская газета
17:09

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ливерпуль" вышли из группы "С" в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский "Наполи", занявший в квартете третье место, сыграет в Лиге Европы. Именно в группе под литерой "С" к последнему туру группового этапа Лиги чемпионов оказался самый интригующий расклад.
Российская газета17:09

Подробнее о событии

Гол Салаха вывел «Ливерпуль» в плей-офф Лиги чемпионов

Матч ТВ17:00

Милнер: «Салах снова выиграл для нас непростой матч»

Soccer.ru17:31

«Ливерпуль – «Наполи». Стартовые составы

Советский спорт14:19

«Ливерпуль» минимально одолел «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру16:55

Милнер: знали, что матч с «Наполи» будет очень тяжёлым

Чемпионат17:50

Джеймс Милнер: «Салах не раз приносил победы „Ливерпулю“ и вновь сделал это»

Спорт-Экспресс17:50

«ПСЖ» и «Ливерпуль» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Наполи» — в плей-офф Лиги Европы

Sport24.ru16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:45
Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:37
Футбол

Касильяс вторым в истории Лиги чемпионов одержал 100 побед

37-летний испанец стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, одержавшим со своими командами (до «Порту» он выступал за «Реал») 100 побед.
Обновлено в 16:35
Футбол

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче.
Обновлено в 16:38
Футбол

Баскетбольный «Зенит» проиграл «Валенсии» в рамках Еврокубка

Обновлено в 17:36
Футбол

Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»

Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено в 14:12
Футбол

«Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с Туре

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с ивуарийским полузащитником Яя Туре.
Обновлено в 13:33
Футбол

Зобнин получил награду «Джентльмен года»

Второй год подряд «Джентльменом года» становится футболист «Спартака». В прошлом году награду получил вратарь Артем Ребров.
Обновлено в 16:05
Футбол

«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро

«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол

Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри намерен перекроить состав и произвести ротацию в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Обновлено в 06:48
Футбол

Роналду отказали в отдыхе в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

Если бы игра ничего не решала, он получил бы отдых. Бентанкур тоже сыграет, так как его не будет в матче с «Торино».
Обновлено в 15:53
Футбол

«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году

Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
Обновлено в 14:35
Происшествия

14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле

Обновлено в 13:26
Футбол

Байи вернулся к тренировкам перед матчем с «Валенсией»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи вернулся к тренировкам в преддверии матча Лиги чемпионов против «Валенсии».
Обновлено в 14:47
Футбол

«Спартак» зимой может подписать полузащитника «Леванте»

Российский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но еще не договорился с «Леванте» по стоимости трансфера.
Обновлено в 17:34
ещё по теме
Главное