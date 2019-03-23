Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легендLiveSport.ru вчера в 14:13
Ветераны "Ливерпуля" победили в товарищеском матче итальянский "Милан" со счетом 3:2. В составе английского клуба отличились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, который забил победный мяч на последней минуте встречи.
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