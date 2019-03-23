Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легендLiveSport.ru вчера в 14:13

Ветераны "Ливерпуля" победили в товарищеском матче итальянский "Милан" со счетом 3:2. В составе английского клуба отличились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, который забил победный мяч на последней минуте встречи.
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И мэр Тбилиси не помог: «Милан» проиграл «Ливерпулю» в «Матче легенд»

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Товарищеский матч. Гол Джеррарда принес легендам «Ливерпуля» победу над звездами «Милана»

Sports.ruвчера в 12:35

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Пирло: «Сыграть на „Энфилде“ всегда приятно, это очень красивое место»

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Джеррард принёс «Ливерпулю» победу голом на последней минуте

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Стивен Джеррард: «Снова надеть футболку „Ливерпуля“ и забить победный мяч „Милану“ - особенное чувство»

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

Джеррард: «Вновь сыграть против „Милана“ - особенное чувство»

Soccer.ruвчера в 15:18
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В Волгограде простятся с актером Петром Зайченко

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The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
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На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
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Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
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Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика

Ливийские сторонники главы разведки Каддафи протестуют в Триполи

Ливийские родственники и сторонники главы разведки Муаммара Каддафи, который был заключен в тюрьму за его предполагаемую роль в жестком подавлении в ходе восстания 2011 года, в субботу, 23 марта, протестовали в Триполи, требуя его освобождения.
Обновлено в 05:20
Политика

В ЛНР заявили, что миссия ОБСЕ не подтверждает открытие КПП «Золотое»

Обновлено в 06:13
Происшествия

Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии

В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
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Транспорт

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Политика

Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для Европы

Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
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После аварии с фурой в Саратовской области госпитализированы двое

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Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»

В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".
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Политика

Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко

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Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

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Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Бурятские подростки напали на мужчину и изнасиловали его жену

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Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

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Пушков назвал смехотворными доводы Помпео по Голанским высотам

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал смехотворными доводы госсекретаря США Майка Помпео об отсутствии двойных стандартов в политике Вашингтона по Голанским высотам и Крыму.
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Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
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По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
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Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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