«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легендLiveSport.ru вчера в 14:13

Ветераны "Ливерпуля" победили в товарищеском матче итальянский "Милан" со счетом 3:2. В составе английского клуба отличились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, который забил победный мяч на последней минуте встречи.

Гаджеты Xiaomi Mi 9 SE скоро выйдет на мировой рынок Компания Xiaomi анонсировала Xiaomi Mi 9 SE в феврале этого года вместе с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 9. Пока что бюджетная новинка предлагается только на территории Китая, однако скоро смартфон может появиться в магазинах всего мира.

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.

Общество Ректор МГУ назвал самые востребованные направления науки в будущем Как передаёт агентство новостей «Москва», ректор МГУ выступил в рамках дня открытых дверей университета.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Авто Как определить «смотанный» пробег при покупке автомобиля Вероятно, ни для кого не станет неожиданным тот факт, что продавцы подержанных автомобилей частенько, мягко говоря, привирают, говоря о пробеге автомобиля.

Политика «Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.

Шоу-бизнес Отец Началовой считает, что дочь сама виновата в своей смерти Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой заявил, что никого не винит в смерти своей дочери.

Политика WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Космос США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.

Общество Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.

Происшествия В Симферополе экс-чиновника заподозрили в создании нелегальной свалки "В организации нелегальной свалки подозреваются один из бывших руководителей администрации Симферополя и директор муниципального предприятия, осуществляющего деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Политика Назначен новый госсекретарь Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил госсекретарем республики Марата Тажина.

Происшествия Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.

Общество В Екатеринбурге вспомнили взорванную год назад легендарную телебашню Коммерческий потенциал уничтоженного объекта использовал и один из баров Екатеринбурга, заказав и выставив целую линию сувенирной продукции с телебашней - значки, футболки, кружки и так далее.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева показала трогательное фото с первенцем и своей мамой Фотомодель Виктория Лопырева по сей день скрывает личность отца первенца, которого родила в 35 лет.

Финансы Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Политика Мюллер завершил расследование вмешательства РФ в выборы США Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер закончил расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года.

Политика Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российское гражданство Орейро уже давно вынашивала желание стать россиянкой. Телеэфир стал отличным поводом попросить российский паспорт у главы государства.

Политика Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.

Футбол Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета.

Футбол Тренер Испании прокомментировал результаты матча с Норвегией Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об итогах встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Норвегией (2:1), передает "Советский спорт".

Происшествия В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики.