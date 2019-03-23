Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легендLiveSport.ru вчера в 14:13
Ветераны "Ливерпуля" победили в товарищеском матче итальянский "Милан" со счетом 3:2. В составе английского клуба отличились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, который забил победный мяч на последней минуте встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Джеррард: «Буду самым счастливым человеком в мире, если „Ливерпуль“ выиграет АПЛ»
Sport24.ruвчера в 17:13
Стивен Джеррард: «Снова надеть футболку „Ливерпуля“ и забить победный мяч „Милану“ - особенное чувство»
Спорт-Экспрессвчера в 14:53
«Болельщики получат удовольствие» - Каладзе готовится к матчу «Милан» vs «Ливерпуль»
Sputnik Грузиявчера в 07:43
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами
Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
Обновлено в 02:38
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Авто
Составлен ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году
Ссылаясь на общедоступную статистику поломок и отзывы владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году.
Обновлено в 01:30
Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Нетаньяху вылетел в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 04:25
Религия
Безруков окрестил «жалкой кучкой» протестующих против храма-на-драме
Сергей Безруков прокомментировал слухи о том, что он участвовал в молебне на месте строительства храма-на-драме в Екатеринбурге за деньги.
Обновлено в 02:18
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Политика
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
Обновлено в 03:30
Политика
В Госдуме прокомментировали идею Шнурова о роспуске Минкультуры
Музыкант Сергей Шнуров призвал к роспуску Министерства культуры РФ в силу своей некомпетентности, предположила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Обновлено вчера в 16:33
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Екатерина Климова поделилась новым видео подросшей младшей дочери
Судя по кадрам, которыми поделилась Климова, малышка отлично поет и танцует, и, кажется, пойдет по стопам мамы и папы.
Обновлено в 04:00
Политика
Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде
Обновлено вчера в 13:49
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Общество
Козерогам улыбнется удача в финансовом плане, а Водолей уедет на море
В течение всей недели вы будете склонны насаждать всем свое мнение, дабы преуспеть в самых значимых делах, а в середине, порадуют друзья и коллеги, которые с удовольствием разделят ваши идеи.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Хоккей
Стефан Да Коста поблагодарил «Автомобилист» за великолепный сезон
Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в своём «инстаграме» поблагодарил команду за великолепный сезон.
Обновлено в 03:19
Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории английского футбола
Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри победил в голосовании за лучшего легионера в истории чемпионата Англии.
Обновлено в 04:31
Общество
Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны
Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.
Обновлено в 03:25
Авто
Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз
По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 47 новых электромобилей, что в 5 с лишним раз больше, чем годом ранее (9 ед.).
Обновлено в 02:02
Происшествия
Пьяная женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку в Уфе
В Уфе сняли на видео, как автомобиль «Рено» протаранил детскую площадку. Инцидент произошел на днях на улице Баргузинской.
Обновлено в 03:37
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Мюллер завершил расследование вмешательства РФ в выборы США
Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер закончил расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года.
Обновлено вчера в 03:00
Единоборства
Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Кино
Мединский назвал «Криминальное чтиво» в числе своих любимых фильмов
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний редкого самолета ВМФ РФ
На опубликованных кадрах можно увидеть самолет, на борту которого красуется надпись «Черноморский флот» и нарисован дельфин.
Обновлено в 03:14