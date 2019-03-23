Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легендLiveSport.ru вчера в 14:13

Ветераны "Ливерпуля" победили в товарищеском матче итальянский "Милан" со счетом 3:2. В составе английского клуба отличились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, который забил победный мяч на последней минуте встречи.
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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